Amerikaanse luchtvaart herstelt snel: 76 procent van niveau voor corona

De Amerikaanse luchtvaart lijkt zich al snel te herstellen. De capaciteit van luchtvaartmaatschappijen voor binnenlandse vluchten zit in mei op 76 procent van het niveau in 2019, voor corona.

Amerikaanse maatschappijen rekenen erop in mei 76 procent van de capaciteit van mei 2019, voor de pandemie, op binnenlandse vluchten nodig te hebben. De Verenigde Staten lijken zich uit de coronacrisis te vaccineren. Daardoor de luchtvaart zich vrij snel te kunnen herstellen. Van alle westerse landen komt de VS op het gebied van binnenlandse vluchten in mei het dichtste in de buurt van het pre-corona-niveau. In Australië ligt de capaciteitsplanning weliswaar hoger, maar dat land kent sinds het begin van de pandemie een zeer streng inreisbeleid.

Als het aankomt op de capaciteit op binnenlandse vluchten spannen China en India de kroon. In mei van dit jaar worden er in die beide landen tot meer dan een kwart meer vluchten uitgevoerd dan in mei 2019. In tegenstelling tot China heeft India, net als Brazilië en verschillende landen in Europa, wel te maken met dagelijks veel nieuwe coronabesmettingen.