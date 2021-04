Egypte en corona: heb ik een visum nodig?

Egypte was een van de eerste landen ter wereld die de grenzen weer openstelden voor buitenlandse reizigers. In een tijd waarin de meeste landen lockdowns implementeerden, was Egypte al druk bezig om hun populairste toeristische bestemmingen toegankelijk te maken. Normaal gesproken hebben Nederlandse reizigers een visum nodig om het land binnen te komen, maar Egypte heeft ook veranderingen doorgevoerd met betrekking tot het visumsysteem.

Waarom ging Egypte zo snel open?

Terwijl andere landen nog aan het bekomen waren van de ernst van de corona pandemie, verwelkomde Egypte vanaf 1 juli 2020 alweer buitenlandse bezoekers. Toerisme is altijd één van de belangrijkste sectoren van de Egyptische economie geweest en de regering zag zo’n enorme bron van werkgelegenheid en inkomsten niet graag verdwijnen. Het domino-effect dat een langdurige sluiting van de grenzen zou hebben, werd door de Egyptische regering te extreem geacht.

De heropening van de grenzen door Egypte verliep niet zonder controverse. Het land ontving de kritiek dat winstbejag belangrijker werd gevonden dan de veiligheid van zijn bevolking, aangezien het virus in Egypte een groot probleem was (en in sommige regio’s nog steeds is). De regering verzekerde potentiële bezoekers er echter van dat reizen naar de toeristische gebieden van het land volkomen veilig is. Egypte kreeg van de World Travel and Tourism Council de “Safe Travel Stamp”. Dit is een stempel die wordt gegeven aan landen waarvan de raad vindt dat ze veilig zijn om naartoe te reizen.

De laatste maanden is het aantal besmettingen met het coronavirus in Egypte gedaald. De regering lijkt het virus redelijk onder controle te hebben, waardoor er meer versoepelingen voor de binnenlandse bevolking mogelijk zijn. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de regering PCR-tests op een aantal luchthavens, zoals die van Sharm el-Sheikh en Hurghada, niet langer verplicht stelt.

Heb ik een visum nodig om naar Egypte te reizen?

Er is veel verwarring geweest over de visumregels van Egypte tijdens de corona pandemie. Sommige mensen hebben gemeld dat zij het land zonder visum konden binnenkomen, terwijl anderen te horen kregen dat een visum Egypte verplicht was. Verrassend genoeg kunnen beide partijen gelijk hebben.

In een poging om het toerisme te stimuleren, heeft Egypte besloten om tijdelijk de visumplicht op te heffen voor internationale reizigers die op specifieke locaties verblijven. Het gaat om de populaire resorts in Taba, Dahab, Sharm el Sheikh en Nuweiba. Om naar een van deze gebieden te reizen heeft men geen visum nodig. Dit geldt echter alleen voor een verblijf van maximaal 15 dagen. Voor een vakantie van meer dan 15 dagen, of voor een reis naar een ander gebied, is wel een visum Egypte vereist.

Hoe vraag ik een visum Egypte aan?

Gelukkig is dit zelfs voor reizigers die een visum voor Egypte nodig hebben gemakkelijk te regelen. Nederlandse burgers kunnen gebruik maken van het digitale visumsysteem van Egypte, het zogenaamde e-visum Egypte. In tegenstelling tot de visums die op de ambassade of op de luchthaven in uw paspoort worden gestempeld, wordt een e-visum online aangevraagd door het invullen van een online-aanvraagformulier. Na goedkeuring wordt het visum per e-mail toegestuurd. Deze moet worden afgedrukt, zodat het kan worden getoond wanneer dat nodig is.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Visumbuitenland.nl. Kijk voor meer informatie op de website.