Het vliegtuig met een noodparachute: de Cirrus SR-22 | Video

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel bijzonders aan de Cirrus SR-22. Maar op het moment dat er nood aan de man is heeft dit kleine propellervliegtuigje een wel heel bijzondere feature: een noodparachute die tijdens de vlucht kan worden geactiveerd.

CAPS

Het systeem achter de parachute heet het Cirrus Airframe Parachute System, ofwel CAPS. De SR-22 is niet het enige toestel het CAPS-systeem. Zo zijn ook de SR20 en de SF50 uitgerust met het noodsysteem. Het systeem kreeg in 1998 goedkeuring van de FAA en blijft tot de dag van vandaag het enige gecertificeerde noodsysteem op de markt.

Ook de Cirrus SF-50 is uitgerust met het CAPS-systeem © Cirrus

Sinds 18 december 2018 is CAPS 98 keer geactiveerd, waarbij in 83 gevallen de parachute met succes werd ingezet. Bij die succesvolle ontplooiingen waren er 170 overlevenden en slechts 1 dodelijk slachtoffer. Er zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen toen de parachute binnen de gecertificeerde snelheids- en hoogteparameter werd geactiveerd. Een aantal extra activeringen zijn per ongeluk gebeurd, als gevolg van een impact op de grond of brand na de impact, en 19 van de vliegtuigen die betrokken waren bij CAPS-activeringen zijn gerepareerd en weer in gebruik genomen. Mede door het CAPS-systeem heeft Cirrus een van de beste veiligheidsrecords in de industrie.

In de video hieronder ziet u een CAPS-activering.