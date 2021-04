Aanbieding: vaccinatie en vakantie voor de prijs van één

Al meer dan een jaar houdt COVID de wereld in zijn greep. Veel mensen zijn na de tweede lockdown erg toe aan een welverdiende vakantie. Eerder deze week vertrokken 189 mensen al richting het Griekse eiland Rhodos voor de eerste proefvakantie. Ook op andere plekken in de wereld zijn er ook soortgelijke experimenten. Maar in de Malediven gaat het nog een stap verder. Daar worden toeristen uitgenodigd om op ‘vac-kantie’ te gaan.

Vaccinatie-toerisme

Het is niet ongebruikelijk voor mensen om voor medische redenen naar het buitenland te gaan. Maar het speciaal reizen voor een coronavaccin is nieuw. De regering van de Malediven wil nu mensen een vaccin aanbieden als ze ervoor kiezen om daar te genieten van een vakantie. De minister voor toerisme, Abdulla Mausoom, noemt het in een interview met CNBC het 3V project ‘Visit, vaccinate and vacation’. De minister heeft nog geen datum bekend gemaakt wanneer het project moet gaan beginnen. Momenteel moeten reizigers nog een PCR test ondergaan voordat ze worden toegelaten in het land. Wel zijn er plannen om volledig gevaccineerde mensen weer toegang te geven zonder extra test.