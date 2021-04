Twente Airport opent haar deuren voor marathon

18 April zal het NN ren team een marathon organiseren met een bijzondere locatie. Twente Airport zal het toneel zijn voor deze race. De marathon wordt speciaal georganiseerd om atleten voor te bereiden op de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische spelen in Tokyo. De wereldberoemde renner Eliud Kipchoge doet ook mee dan deze loop. Kipchoge heeft momenteel het wereldrecord in handen. Hij is de eerste man in de geschiedenis die een marathon onder twee uur heeft gelopen. Om de volledige marathon afstand af te leggen zullen de renners iets meer dan vijftien keer de start- en landingsbaan op en neer moeten rennen.