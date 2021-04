Wat is er nu weer aan de hand met de Boeing 737 MAX?

Gezien alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd is het niet gek dat alle nieuwe problemen met de Boeing 737 MAX in de media flink onder de loep worden genomen. Tientallen 737 MAX-toestellen van in totaal zestien maatschappijen zijn een week geleden aan de grond gezet vanwege mogelijke elektriciteitsproblemen. Hoe serieus is het probleem, of beter gezegd: wat is er nu weer aan de hand?

Nadat het vliegtuigtype wereldwijd bijna twee jaar aan de grond heeft moeten staan, zal Boeing blij zijn geweest dat de 737 MAX in november vorig jaar door de FAA opnieuw werd goedgekeurd. In januari van dit jaar volgde de EASA, waardoor het begin van 2021 er voor de 737 MAX ondanks de coronacrisis goed uitzag. Inmiddels zijn de MAX-vliegtuigen in veel landen weer in de lucht te zien en staat Boeing op het punt om een groot aantal vliegtuigen dat klaarstaat in Seattle aan klanten af te leveren.

Opnieuw aan de grond

Nieuwe problemen met het toestel zijn dan ook het laatste waarop Boeing zit te wachten. Toch duurde het niet lang voordat er opnieuw tientallen Boeing 737 MAX’en aan de grond werden gezet. Een week geleden kwam naar buiten dat Boeing aan zestien klanten heeft aanbevolen een mogelijk elektrisch probleem in een specifieke groep MAX-vliegtuigen aan te pakken. Vermoedelijk gaat het om in totaal 90 toestellen die een grondige inspectie moeten ondergaan. Het oplossen van de problemen kunnen uren zo niet dagen per vliegtuig in beslag nemen volgens Boeing.

Allereerst is het van belang om te vermelden dat het er niet op lijkt dat de nu gevonden problemen iets te maken kunnen hebben met de twee dodelijke ongevallen van ruim twee jaar geleden. Wel gaat het om veel 737 MAX-vliegtuigen, niet alle, die aan de grond worden gezet vanwege een mogelijk probleem. Zo haalde Southwest dertig, American zeventien en United zestien vliegtuigen uit de roulatie. In een groot artikel in The Seattle Times, inmiddels bekend als ‘Boeing insider’-krant, wordt tot in detail uitgelegd wat het exacte probleem is.

Het probleem

Volgens dat artikel “zorgde een kleine verandering, die niet goed was doorgelicht, in het productieproces van Boeing’s 737 MAX voor een probleem met het elektrische systeem”. In plaats van rivets (klinknagels) zijn er fasteners gebruikt om een backup elektrische stroomvoorziening op zijn plaats te houden. Volgens Boeing werd het probleem ontdekt tijdens de bouw van een nieuwe 737 MAX. De gebruikte bevestigingsmaterialen (fasteners) zorgden volgens het artikel niet voor een volledig elektrisch aardingspad richting de stroomvoorziening.

Het probleem lijkt op het eerste oog niet zo gevaarlijk, hooguit een arbeidsintensief klusje om op te lossen. Toch is het problematischer dan je zou denken. Een productiefout zoals deze is een recept voor allerlei serieuze elektrische problemen tijdens een vlucht. Vooral het feit dat dit probleem zo onopvallend heeft kunnen ontstaan is dus reden voor zorgen. Het zou tenslotte niet voor het eerst zijn dat een relatief onopvallende fout grote gevolgen heeft voor een vlucht met een 737 MAX. De kwestie raakt daarom ook, opnieuw, aan de bedrijfscultuur die heerst bij Boeing.

Problemen bij Boeing

Toen het probleem eenmaal ontdekt was heeft Boeing de luchtvaartmaatschappijen ingelicht die een of meerdere MAX-vliegtuigen in hun vloot hebben met dit probleem. Het advies was om alle problematische vliegtuigen tijdelijk aan de grond te zetten en deze te inspecteren en zo nodig te repareren. Er lijken geen fundamentele problemen te zijn met de elektriciteitsvoorzieningen in het toestel.

De 737 MAX is echter niet het enige vliegtuigtype van Boeing dat regelmatig met problemen te maken heeft. Met name de 787 Dreamliner is een andere kopzorg. Bij het produceren en testen van de allereerste 787’s bleek er al een hoop mis te zijn. Toen de vliegtuigen al in dienst waren bij maatschappijen vloog er in januari 2013 een accu van een van de 787’s van Japan Airlines spontaan in brand. In de tussentijd zijn er meer problemen geweest. Zo bleek in september vorig jaar dat er bij honderden Dreamliners productiefouten zijn gemaakt.

Reputatie

De meest recente 737 MAX-problemen roepen dus vooral de vraag op of de bedrijfscultuur bij Boeing wel daadwerkelijk is verbeterd sinds de ongelukken in 2018 en 2019. Zo rijst de vraag of we inmiddels wel alle problemen met de MAX, maar ook met de 787, hebben gezien, of dat dit licht overdreven nog altijd het topje van de ijsberg is. Feit is wel dat het consumentenvertrouwen in de 737 MAX niet zo laag blijkt te zijn als sommigen verwachtten: veel klanten merken niet eens dat ze in eentje vliegen. Dat laatste zal ons liefhebbers in ieder geval niet overkomen.