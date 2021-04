De communistische kopie van de 707: de Shanghai Y-10

In de jaren na de communistische overname van Mao Zedong, en met de opkomst van de Boeing 707 als het belangrijkste commerciële vliegtuigontwerp, wilde China zijn eigen versie creëren om een boodschap af te geven aan het kapitalistische Westen, de Y-10.

Achtergrond

In 1958 veranderde de luchtvaart voorgoed. Boeing introduceerde in dit jaar de Boeing 707, een toonaangevende pionier in de burgerluchtvaart. Het was een van de eerste succesvolle toestellen met een straalmotor aandrijving. Ook de CAAC (Civil Aviation Administration of China) kocht een paar Boeing 707’s en opereerde deze ook op binnenlandse en buitenlandse routes. De 707 bleek veel betrouwbaarder en efficiënter dan de Sovjet-toestellen die de CAAC in dienst had. China wilde dan ook het zelf een soortgelijk model in productie brengen. Hiermee wilden ze meteen aan de grote wereldmachten laten zien dat China niet als achtergebleven land beschouwd moest worden.

Ontwikkelingen

Pas in 1970 kwamen er plannen op tafel door het Shanghai Aircraft Research Institute om een soortgelijk toestel in productie te brengen. Ze kwamen met een toestel wat wel erg veel op de Boeing 707 leek. Sterker nog, voor de productie van de Y-10 werd een neergestorte Pakistaanse Boeing 707 gebruikt om onderdelen en ontwerpideeën te kopiëren en te gebruiken voor het eigen ontwerp. De 707 van PIA (Pakistan International Airlines) was nog grotendeels intact, maar toch schreef PIA de 707 volledig af. Zowel de ontwerpers van de Y-10 en de Boeing 707 ontkennen dat het een 1:1 kopie is van de 707. Toch lijkt het de Y-10 er aardig op en heeft slechts wat kleinere afmetingen vergeleken met de 707.

Een model van de Y-10.

Shizhao, Public domain, via Wikimedia Commons

Succes?

In totaal werden er maar 3 prototypes geproduceerd. Het toestel was ook nooit bedoeld als massaproductie toestel. Het moest slechts een grondlegger worden voor een brede variatie aan Chinese passagierstoestellen. Een succes was het toestel allerminst. Het ontwerp was gebaseerd op een toestel uit 1958, dus de technologie was zwaar verouderd. Om het toestel te vliegen waren 5 bemmaningsleden nodig; een gezagvoerder, co-piloot, boordwerktuigkundige, navigator en radio-operator. Daarnaast beschikte de CAAC inmiddels al over een modernere westerse vloot en dus werd er geen heil meer gezien in de Y-10. Het toestel bleef dus bij een poging van China om aan de hand van westerse technologie zich te kunnen isoleren van het kapitalistische westen.