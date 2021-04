Emirates voert eerste vlucht uit met “Travel Pass”

Emirates, de grootste luchtvaartmaatschappij van Dubai, is begonnen met het uittesten van het digitale COVID-19 paspoort, een mobiele app om passagiers te helpen bij het gemakkelijk en veilig beheren van hun reis in overeenstemming met eventuele door de overheid vereiste tests of vaccinaties.

De eerste passagiers die van Dubai naar Barcelona reizen op EK 185 behoorden tot de eersten die de International Air Transport Association (IATA) Travel Pass uitprobeerden, die hun COVID-19 teststatus vóór de reis verifieert en deelt met Emirates. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de tests een stap om reizen gemakkelijker te maken door reizigers in staat te stellen COVID-19-gerelateerde documentatie digitaal, veilig en naadloos te beheren tijdens de hele reiservaring. In de toekomst zullen reizigers ook vaccinatiebewijzen kunnen delen met autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen om het reizen te vergemakkelijken.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates, zei: “De mogelijkheid om de COVID-19 relevante gegevens van passagiers voor reizen digitaal te verwerken, zal de weg vooruit zijn. We zijn blij dat we als pioniers en partner met IATA dit initiatief in real time hebben kunnen testen en binnenkort zullen we andere initiatieven lanceren om onze klantervaring verder te verbeteren.”

De proef wordt uitgevoerd op geselecteerde Emirates-vluchten van Dubai naar Barcelona en Londen Heathrow naar Dubai; en zal binnenkort worden uitgebreid naar andere routes. Passagiers die in aanmerking komen, worden persoonlijk uitgenodigd om de app te downloaden en zich in te schrijven voor de digitale reispas voordat ze gaan reizen.

In Dubai is Emirates een samenwerking aangegaan met geselecteerde Prime Health Care laboratoria die gemachtigd zijn om testresultaten veilig via de app naar passagiers te sturen. Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk kunnen hun test laten doen bij geselecteerde Screen4 labs.

De IATA Travel Pass-app zal een geïntegreerd register van reisvereisten hebben, zodat passagiers accurate informatie kunnen vinden over reis- en inreisvereisten voor alle bestemmingen, ongeacht hun reisroute. Op lange termijn zal de app ook een register van laboratoria omvatten, zodat passagiers op hun vertreklocatie gemakkelijker testcentra en laboratoria kunnen vinden die voldoen aan de normen voor testen en vaccinatievereisten van hun bestemming. Emirates was ook de eerste luchtvaartmaatschappij die een wereldwijde reisverzekering aanbood, inclusief COVID-19 dekking bij elke vlucht.