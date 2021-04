Avenger in nood! | Column Goof

Precies vandaag, maar dan gisteren, maakte een TBM Avenger een noodlanding bij Cocoa Beach, Florida.

Iedereen heeft het filmpje inmiddels wel gezien. En gehóórd: dat gekke wijf dat maar ‘shit shit shit’ blijft schreeuwen. Met de mededeling vooraf, dat de video ‘ongepaste taal bevat’. Dat moet denk ik, in de VS.

Wat wilt u verder weten over de Avenger?

De Nederlandse Marine heeft ze ook gehad, TBM Avengers! Ze vlogen in de jaren vijftig vanaf de Karel Doorman, ons vliegdekschip. De Karel Doorman is later nog kort betrokken geweest in de Falklandoorlog, onder Argentijnse vlag.

Ik was op veertienjarige leeftijd al dol op de Avenger. Ik bouwde een Monogram-modelletje van plastic, en liet de torpedo eruit vallen op de huiskamertafel, richting soepterrine.

Twintig jaar later ging ik rond Kerstmis een keer met mijn vriendin naar New York, om deze druilerige tijd in Nederland te ontlopen. Ik besloot een kijkje te nemen bij de Grumman-fabriek op Long Island, waar de Avenger in de oorlog gebouwd werd.

Ik herinner me nog een portier in een morsig hokje, die vertelde dat Grumman alleen nog maar stadsbussen maakte.

Zwaarden tot ploegscharen, ik weet het.

Maar ik zie gewoon liever Avengers.

Goof Bakker

[email protected] / op www.goofbakker.nl.

Additional facts

Proeflezer Peter (vliegt zelf B-25 Mitchell èn B-17 Flying Fortress!): “Zelfde motor als de Nederlandse B-25 van de SKHV. De Wright R2600 Cyclone, laten we hopen dat de B25 motoren het blijven doen.”

Proeflezer Goof: “Cocoa Beach; ben er tientallen keren geweest, meestal vanwege de raketten die daar vlakbij omhoog gaan. De laatste keer zag ik er daar zelfs twee terugkomen! U weet wel, die rare raketten van Elon Musk.”

George Bush senior was in WO2 piloot op een Avenger. Hij werd twee keer neergeschoten door de Japanners. De laatste keer heftig brandend. Maar hij overleefde. Zijn campagneteam wilde er veel aandacht aan besteden bij de verkiezingen van 1989. Maar toen werd bekend dat zijn twee bemanningsleden wel om het leven kwamen, en dat was PR-matig niet sterk. Het feit is verder niet breed ingezet toen.

De naam? Wat dacht u? Wreker! Waarvoor? Pearl Harbor! Daar is het toestel op bizarre wijze naar vernoemd… dacht ik. Echter, proeflezer Erik-Jan: “Wikipedia spreekt je tegen: “TBF’s (which had been assigned the name ‘Avenger’ in October 1941, before the Japanese attack on Pearl Harbor)”. Pearl Harbor was 7 december 1941. (Then again, maybe don’t check a nice story to death).

De Avenger was erg succesvol in de oorlog. De dikke lobbes kon een torpedo in zijn buik meenemen. Heel veel Japanse schepen zijn door Avengers tot zinken gebracht. Een Avenger kostte pakweg 500.000 dollar in die tijd. Een schip het honderd- tot duizendvoudige. Oorlog is óók boekhouden.

Proeflezer; de altijd zeer deskundige Peter van de Noort: “Er zijn twee Karel Doormans geweest, dus ´ons enige vliegdekschip ooit´ is niet helemaal correct. Als Aviodrome hebben we nog geprobeerd om het schip te behouden toen het van Argentinië naar China werd gesleept voor de sloop. We hadden daarvoor de steun van Joep van den Nieuwenhuijzen van de RDM. Uiteindelijk bleek het niet haalbaar om hiervan een museumschip te maken, omdat voor het asbestveilig maken (dus niet verwijderen) al 30 miljoen euro nodig zou zijn. De Grumman Aerospace Corporation is vorige eeuw verkocht aan Gulfstream Aerospace, nu een volle dochter van Gulfstream Aerospace, die de grote business jets bouwt. Misschien wel ´ploegscharen´, maar dan door de lucht ;-).”

Proeflezer Guus: “Als tiener was ik ook dol op de Avenger. Maar waar kon je zo een ding nog zien? Dat was midden jaren zeventig in Veen, bij de Firma Honcoop, die de voormalige ‘045’ van de Maineluchtvaartdienst had overgenomen. Zielsgelukkig dat wij in 1976 de loods inmochten en de onder het stof en vogelpoep zittende toestel mochten bewonderen. Niet veel later is hij verkocht aan Engeland en luchtwaardig gemaakt en daarmee verdween de laatste Avenger uit Nederland. Maar momenteel vliegt ditzelfde toestel nog steeds rond in Amerika met registratie N85650. Dat ‘85650’ is zijn voormalige US Navy serial waaronder het toestel is gebouwd in 1945. Mooi dat hij nog vliegt maar jammer dat het niet meer in Nederland is.”

Proeflezer Greg: “Funny comment about the crazy bitch. I forgot about the Karel Doorman.”

Proeflezer Bert: “Ik heb ‘m ook gebouwd. Airfix, dacht ik. En geschilderd met Humbrol verf. Vooral dat groen aan de binnenzijde vond ik mooi. Op onnavolgbare wijze verloren gegaan.” PS Goof: dat groen was zink-chromaat, later nog veel over te doen geweest…

Proeflezer en piloot Glen: “Eerste wat ik dacht: Pas op voor die zwemmers! Snap niet waarom zo dicht bij de kust nodig was… vijf graden naar links en je zit tientallen meters van de kust (zonder zwemmers). Rare keuze.” PS Goof: De zwemmer, waar de TBM vlak overheen scheerde voor hij het water raakte, die hadden ze moeten interviewen! Hij had in Amerika zo een ton in dollars kunnen pakken via liability. Omdat hij zo geschrokken was. Ik zal vliegvriend Ralph Fisher, lawyer te Tampa, Florida, eens bellen met deze tip.

Tot slot: is er software verkrijgbaar waarmee elk bericht bevattende het woord ‘Cambuur’ volledig uit al mijn communicatie verwijderd kan worden? Ik zou hier belangstelling voor hebben.