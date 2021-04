Crew-quarantaine drukt hard op capaciteit Cathay Pacific

Het strenge quarantainebeleid in Hongkong zorgt ervoor dat crewleden veertien dagen in hotel-isolatie moeten voordat ze weer mogen vliegen. De maatregelen zorgen voor droevige cijfers.

Cathay Pacific is een “one hub long-haul” luchtvaartmaatschappij zonder binnenlands netwerk en werd hierom hard getroffen door de coronapandemie. Nu de overheid in Hongkong nieuwe crew-quarantaine maatregelen heeft ingevoerd vanaf afgelopen februari dalen de cijfers nog verder. De verschillende maatregelen in Hongkong raken ook andere maatschappijen. Na het overtreden van de lokale coronaregels mag de KLM bijvoorbeeld geen vluchten meer uitvoeren naar de stadstaat.

Cathay vervoerde afgelopen maart 18.539 passagiers. Een daling van 94% vergeleken met vorige jaar. Cathay Pacific Group Chief Customer and Commercial Officer Ronald Lam laat weten:

“Onze passagiers kant staat nog steeds voor grote uitdagingen. Met de aangescherpte quarantaine-eisen voor de crew in Hongkong slaagde we er alleen in om een uitgemergelde dienstregeling te draaien in maart, met passagiersvluchten naar slechts achttien bestemmingen. Dat betekende een capaciteitsafname van 47% in vergelijking met februari. Het gemiddelde dagelijkse aantal passagiers daalde zelfs nog verder tot slechts 598, vergeleken met 755 in februari.”

Alhoewel Cathay in zwaar weer verkeerd is er een lichtpuntje aan de horizon. Een “travel bubble” tussen Singapore en Hongkong zou vanaf mei realiteit kunnen zijn.