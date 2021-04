De band die vloog met haar eigen Boeing 747 | Achtergrond

Wist je dat de band Iron Maiden een eigen Boeing 747 had voor een wereldtournee in 2016? Maar waar kwam dit vliegtuig vandaan en waar ging het heen?

Waar komt de 747 vandaan?

Het verhaal van de Iron Maiden Boeing 747 begint eigenlijk al ver voordat ze het toestel in hun bezit kregen. Het vliegtuig, een Boeing 747-400. Begon zijn roemruchte leven als een commercieel passagiersvliegtuig voor Air France als F-GITH in 2003.

Tegen het einde van zijn levensduur was het vliegtuig geconfigureerd met slechts twee klassen voor 432 passagiers. De businessklassen bevonden zich in de neus van het vliegtuig in een 2-2-2-configuratie en misten veel voorzieningen die je vandaag de dag zou verwachten, zoals directe toegang tot het gangpad en privacy. De stoelen hadden ook geen ligstand en konden alleen achterover leunen, een kenmerk dat in de vliegtuigen van vandaag onaanvaardbaar zou zijn. De rest van het benedendek van het vliegtuig heeft economy stoelen in een 3-4-3 configuratie. Boven waren er verschillende rijen met economy-stoelen in een 3-3 configuratie. Het toestel heeft meer dan tien jaar voor Air France gevlogen en werd uiteindelijk in 2015 opgeslagen en met pensioen gestuurd.

Waarom een 747?

In 2016 werd het vliegtuig gekocht door een vliegtuig charterbedrijf Air Atlanta Icelandic voor privéverhuur. De band Iron Maiden was op zoek naar een speciaal vliegtuig om te gebruiken tijdens hun tournee (om al hun podiumstukken, showmaterialen, evenals de band- en crewleden te vervoeren). Normaal gesproken zou een Boeing 737 volstaan, maar omdat dit een van de grootste shows ter wereld was, hadden ze extra vrachtcapaciteit nodig.

©Kambui, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

De Boeing 747 werd in februari 2016 geselecteerd en overgespoten in een speciale Iron Maiden livery. Met de bijnaam ‘Ed Force One’, naar de mascotte van de band, Eddie. De stoelen werden opnieuw bekleed in een volledig zwarte stof, compleet met gemerkte hoofdsteunhoezen. Zelfs de gecontracteerde crew had Ed Force One stropdassen voor de vluchten.

Interessant is dat de leadzanger van de band, Bruce Dickinson, toevallig een gelicenseerd Boeing 747 piloot was. In die hoedanigheid vloog hij de meeste van de vluchten die werden uitgevoerd op Ed Force One tijdens de 17 maanden durende tour.

Het vliegtuig was speciaal aangepast om de 10.000 kg aan apparatuur te vervoeren die de groep nodig had voor hun wereldtournee. De combinatie van een legendarische rocker aan de stuurknuppel en de Queen of the Skies zelf, garandeerde natuurlijk een enorme toeloop op de luchthavens om getuige te zijn van elke start en landing die het vliegtuig ooit maakte. De band heeft zelfs een speciale ‘spotters-pagina’ opgezet, waar fans foto’s van het vliegtuig kunnen delen.

Het vliegtuig zou de hele wereld rondvliegen en plaatsen aandoen als Nieuw-Zeeland, Canada, Tokio, Brazilië en meer.

©Iron Maiden

In Chili raakte het toestel op het tarmac een sleepwagen en werden twee van de GE-motoren beschadigd. Deze moesten worden vervangen en het toestel was binnen 10 dagen weer in de lucht. In totaal vloog het toestel de band op tournee van maart 2016 tot juni 2016.

Wat gebeurde er met de 747 na de tour?

Nadat de tournee was voltooid, werd de Boeing 747 teruggevlogen naar IJsland voor verdere chartering. Het werd verhuurd aan verschillende kleine privécharters, zoals het vervoeren van 350 IJslandse voetbalfans naar Marseille voor een wedstrijd IJsland-Hongarije. Het vliegtuig werd voor deze reis in zijn bestaande kleurstelling gehouden. Daarna werd het toestel teruggestuurd en verloor het zijn iconische Iron Maiden ‘Ed Force One’ livery.

Vervolgens werd het in augustus 2016 verhuurd aan Saudi Arabian Airlines voor regulier passagiersgebruik. Vanaf vandaag is het vliegtuig nog steeds in roulatie.