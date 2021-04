Eerste vlucht Mars helikopter succesvol | Video

De Ingenuity helikopter van NASA heeft vandaag 12:15 Nederlandse tijd haar eerste vlucht voltooid op Mars. Een primeur op de rode planeet. De Wright Brothers vlogen een stukje mee.

Ingenuity, vindingrijkheid in het Nederlands, heeft vandaag haar eerste vlucht voltooid op Mars. De helikopter draagt een klein stukje mee van de Flyer I ter ere van de gebroeders Wright. Die als eerste een gemotoriseerde vlucht uitvoerde op planeet aarde. 117 jaar later heeft NASA het voor elkaar gekregen om een gemotoriseerde vlucht uit te voeren op een andere planeet. De helikopter heeft de vlucht zelfstandig uitgevoerd zonder hulp van een piloot. Het actief besturen van de Ingenuity is namelijk niet mogelijk door de grote afstand tussen de aarde en Mars. Wat de vlucht ook bijzonder maakt zijn de moeilijke omstandigheden op Mars. Met een atmosferisch volume van minder dan 1% van dat van de aarde is het een hele uitdaging om genoeg lift te generen.