Belang Frankrijk in Air France-KLM nu drie keer groter dan Nederland

Air France-KLM heeft de eerder aangekondigde uitgifte van nieuwe aandelen ter waarde van ruim 1 miljard euro afgerond.

In totaal zijn bijna 214 miljoen extra aandelen uitgegeven door het luchtvaartconcern. Dit gebeurde tegen een prijs van 4,84 euro per aandeel. Frankrijk kocht hierbij groots in. Voor de aandelenuitgifte had het land een belang van 14,3 procent, inmiddels is dat opgehoogd naar 28,6 procent. Ook China Eastern deed mee en verhoogde haar belang van 8,8 naar 9,6 procent.

Nederland hield zich ditmaal afzijdig, waardoor het Franse belang in het concern nu drie keer zo groot is als dat van Nederland. Voor de uitgifte was het Nederlandse belang nog gelijk aan dat van Frankrijk. Nederland ging van 14,3 naar 9,3 procent.

De verdeling van aandelen onder de grootste aandeelhouders van Air France-KLM

CEO Ben Smith: “Het succes van onze kapitaalvergroting en de hernieuwde steun van onze grootste aandeelhouders tonen het vertrouwen aan van investeerders in de toekomst van de Group.”