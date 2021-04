Een DC-8 kopen voor weinig? | Video

Vrijdag 23 april aanstaande komt een voormalig vrachtvliegtuig in Brazilië onder de hamer. De verkoop van een Douglas DC-8-73F, met registratie PP-BET, moet ongeveer zo’n 18.500 euro gaan opbrengen.

Het toestel staat al sinds 2012 geparkeerd op Guarulhos International Airport, op zo’n 25 kilometer van het stadscentrum van São Paulo. De laatste eigenaar, BETA (Brazilian Express Transportes Aéreos) raakte in de zomer van 2012 na meerdere incidenten haar licentie kwijt. Vanaf dat moment werd het klassieke vliegtuig op een uithoek van het vliegveld aan haar lot overgelaten.

De Braziliaans luchthaven autoriteiten willen nu wel eens van het wrak af. Want veel is er niet meer over van dit in 1969 gebouwde vliegtuig. Vanaf 1984 was het ook in Europa nog gewoon vliegend te bewonderen. Het vloog eerst met German Cargo Services, een bedrijf uit West-Duitsland dat namens Lufthansa vrachtvluchten uitvoerde. In 1993, toen German Cargo verdween onder het merk Lufthansa Cargo, bleef deze DC-8 in het bedrijf.



In de onderstaande video is te zien wat de huidige staat van de DC-8 is. Maar goed, als je er bijvoorbeeld nog een restaurant of B & B in wilt beginnen dat zou ik vrijdag maar meebieden!