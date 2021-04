Groningen Airport Eelde in beeld bij Green Airlines

De Duitse ‘virtuele’ luchtvaartmaatschappij Green Airlines heeft plannen om een Embraer E190 inclusief bemanning op Groningen Airport Eelde te stationeren. De maatschappij, die zelf niet over vliegtuigen beschikt, wil daarbij via het zogenaamde ‘wet-lease’ gebruik maken van een toestel van het Duitse German Airways.

Green Airlines is in eerste instantie een partnerschap aangegaan met het Franse Chalair Aviation. De op het eerste gezicht ingewikkelde constructie van een virtuele maatschappij zorgde voor de nodige scepsis in de luchtvaartwereld. Op 26 maart j.l. begon het avontuur van Green Airlines met het openen van een lijnverbinding tussen de luchthaven van Paderborn en het Duitse Waddeneiland Sylt. Hierbij gebruik gemaakt van een Franse ATR 72-500.

De maatschappij verkoopt tickets alleen online en beschikt niet over dure kantoorpanden en een grote backoffice om zodoende de kosten zo laag mogelijk te houden. Vanaf september wil Green Airlines ook op de route Paderborn – Zürich gaan vliegen. Ze onderhandelt ook met Chalair over een route naar Parijs en hoopt daarbij op Air France als z.g. interlining-partner. Op haar website kondigt Green Airlines al geruime tijd Dresden, Friedrichshafen, Hamburg, Rostock en Wenen als ‘toekomstige bestemmingen’ aan.

Door Groningen als vaste tussenstop in het vluchtschema op te nemen hoopt men ook veel Duitse passagiers uit het Noorden van Duitsland te verleiden om via de Nederlandse luchthaven b.v. door te reizen naar de zonbestemmingen in Zuid-Europa. Daarvoor kunnen deze passagiers gebruik maken van het bestaande aanbod van vakantievluchten van o.a. TUI fly.

Op wat voor termijn er daadwerkelijk vanaf Eelde gevlogen gaat worden is nog niet bekend. De Noordelijke luchthaven wil zelf nog niet reageren op de plannen. Green Airlines wil het groene karakter van de onderneming benadrukken door het compenseren van alle door haar veroorzaakte co2 uitstoot. Hoe, blijft nog even in nevelen gehuld.