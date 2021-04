Macron: Frankrijk dicht bij opheffen beperkingen voor gevaccineerde reizigers

De Franse president Emmanuel Macron wil beperkingen voor gevaccineerde reizigers opheffen met een ‘speciale pas’.

In een interview met Face The Nation afgelopen zondag zei de Franse president:

“We werken er hard aan om een zeer concrete oplossing voor te stellen, vooral voor Amerikaanse burgers die zijn gevaccineerd, dus met een speciale pas zou ik zeggen.”

Marcon gaf aan dat zijn ministers besprekingen aan het afronden zijn voor een zogenaamd certificaat. Dit certificaat moet het reizen tussen Europese landen makkelijker maken. Hiermee kan de reiziger een bewijs van vaccinatie of een negatieve test laten zien. Ditzelfde idee wil de president ook beschikbaar stellen voor Amerikaanse burgers. Amerikanen die willen reizen komen waarschijnlijk een stuk eerder in aanmerking voor het zogenaamde certificaat. In de Verenigde Staten is namelijk al 25% van de totale bevolking gevaccineerd. Europa loopt wat dat betreft nog ver achter, maar dat zal volgens Macron niet lang meer duren.