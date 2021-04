Nieuwe CEO moet doorstart South African Airways leiden

Met het akkoord met de pilotenvakbond binnen handbereik, zijn de bewindvoerders van het noodlijdende South African Airways direct begonnen aan het afronden van hun taken. Een voorname stap is het benoemen van een interim-bestuur dat de doorstart van de maatschappij op zich neemt.

De nieuw benoemde CEO van SAA is Thomas Kgokolo, sinds 2018 directielid van Air Traffic Navigation Services (ATNS), een Zuid-Afrikaanse ‘gecommecialiseerd staatsbedrijf’, met verantwoordelijkheden op het gebied van voor luchtverkeersleiding, navigatie en opleiding, in Zuid-Afrika en delen van de aangrenzende oceanen. Kgokolo is accountant en heeft een MBA in bedrijfskunde.

In een verklaring looft SAA Kgkolo’s 15 jaar ervaring in de publieke sector. Zijn kerntaak wordt het aansturen van het overgangsproces naar een levensvatbare bedrijfsstructuur en herintreding van SAA in de markt. Met zijn benoeming krijgt hij het beheer over een afgeslankte airline met 1000 personeelsleden, waaronder 88 piloten.

De nieuwe CEO zal worden bijgestaan door een nieuw hoofd Financiën, Fikile Mhlontlo, een nieuw hoofd HRM, Mpho LetLape, en Sakhile Reiling als hoofd bedrijfsvoering. Van deze drie bestuurders heeft alleen Reiling veel ervaring in de luchtvaart – als piloot en als airline manager (bij Kenia Airlines).

Het gebruikelijke commentaar bij topbenoemingen in staatsbedrijven in Zuid-Afrika was mild en volgde de voorspelbare lijn: de politieke oppositie was tegen en een regeringsgezinde, nieuwe vakbond verwelkomde de vernieuwing binnen het bestuur van SAA. Naar verwachting zullen deze politieke reflexen de terugkomst van SAA niet hinderen.

Voor de vliegeniers is het nu even opletten. De betalingen inzake de afvloeiingsregeling voor piloten moeten worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de bewindvoerders. Hun termijn liep aanvankelijk 31 maart af en zodra zij werkelijk aftreden, vervalt de verplichting tot het doen van betalingen op basis van de oude CAO waarover in principe akkeerd is bereikt. Pilotenvakbond SAAPA discussieert nog over de betalingstermijn (3 jaar), maar speelt inmiddels hoog spel.

Bert Zegger