Twee voorzorgslandingen op Eelde binnen een uur

Een storing in de instrumenten en rookontwikkeling in de cockpit zorgden vorige week vrijdag voor de nodige opschudding op Groningen Airport Eelde. Beide vliegtuigen kwamen veilig aan de grond en niemand raakte gewond. De brandweer was met groot materieel uitgerukt.

Vrijdagmiddag om kwart voor één meldde de piloot van Cessna Citation II, PH-SVZ van Slagboom en Peeters Luchtfotografie, rook in de cockpit. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe is nog onduidelijk wat de oorzaak van de rookontwikkeling was. De voorzorgslanding van het toestel afkomstig van vliegveld Teuge verliep zonder problemen.

Een half uur later meldde een Socata TB-10 Tobago, PH-MLW van de Martinair Flight Academy, een veel te hoge oliedruk in de motor. Uit voorzorg werd direct de landing op de thuisbasis ingezet. Uiteindelijk bleek het hier te gaan om een defecte meter.