Twente Airport diep in de rode cijfers

De luchthaven schrijft al jaren rode cijfers, maar niet eerder was het verlies van Twente Airport zo groot. Geruzie met de inspectie over de geparkeerde Boeings 747, de stikstofproblematiek en een stopgezette subsidie hebben in 2020 geleid tot een tekort van ruim één miljoen euro.

RTV Oost meldde twee weken geleden al dat het verlies van Twente Airport over 2020 in de tonnen liep, maar de luchthaven wilde toen nog niet zeggen hoe groot het verlies echt was. De luchthaven leek in eerste instantie te profiteren van de uitbraak van covid-19. Het Duitse Lufthansa besloot zes overbodig geworden Jumbojets voor zo’n 10.000 euro per vliegtuig, per maand op Twente te parkeren.

Over het parkeren, maar vooral over het weer laten opstijgen van de toestellen, ontstond onenigheid met de Inspectie Leefomgeving. Twente Airport kreeg uiteindelijk een tijdelijke ontheffing, zodat drie van de geparkeerde Boeings van Lufthansa alsnog konden opstijgen. Het conflict zorgde voor hoge juridische kosten en een aantal bijna gesloten contracten moesten alsnog worden geannuleerd. Ook het stopzetten van een subsidie vanuit de provincie Overijssel doet het tekort van de luchthaven verder oplopen.

Bronnen melden inmiddels dat er over vergunningen opnieuw onenigheid is ontstaan met de inspectie. Zo mogen de achtergebleven drie geparkeerde toestellen van Lufthansa na eind juni niet meer vertrekken, mits Twente Airport voor die tijd de nodige aanpassingen heeft gedaan. De Twentse luchthaven heeft erover een kort geding aangespannen, dat a.s donderdag dient.

Twente Airport is eigendom van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. De voorbije jaren zijn er miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld in het vliegveld gestoken.