American Airlines wil eind zomer alle piloten weer terug aan het werk

American Airlines wil al zijn piloten tegen het einde van deze zomer weer aan het werk zal roepen. De luchtvaartmaatschappij is ook van plan om tegen het einde van het jaar 300 extra piloten in dienst te nemen.

Eerder deze maand heeft Southwest duizenden cabinemedewerkers terug van verlof geroepen en American Airlines gaat hier in mee. American Airlines kondigde gisteren aan dat zij alle teruggeroepen piloten tegen het eind van de zomer weer kunnen laten vliegen. De aankondiging komt slechts enkele dagen nadat de luchtvaartmaatschappij bekend maakte dat 200 stewardessen weer in dienst zouden nemen. Zo bereidt de maatschappij zich voor op een drukke zomer.

American Airlines is daarnaast nog van plan om 300 nieuwe piloten aan te nemen tegen het einde van het jaar, en dat aantal te verdubbelen in 2022. Het nieuws voor de piloten is een grote opluchting nadat werknemers van de luchtvaartmaatschappij eerder dit jaar te horen kregen dat hun baan op de tocht stond. In de brief die onlangs naar de werknemers werd gestuurd, zei Vice President of Flight Operations Capt. Chip Long: “Het positieve nieuws voor onze piloten en onze luchtvaartmaatschappij betekent een koerswijziging; een verandering die op vele niveaus opwindend is en niet alleen voor de piloten die terugkeren naar de luchtvaartmaatschappij, maar ook voor degenen die zich binnenkort bij ons zullen aansluiten.”