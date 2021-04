Hoe zit het met de Boeing 797? | Achtergrond

Boeing is druk bezig geweest met testvluchten voor de 777X en het hercertificeren van de 737 MAX, maar hoe zit het dan met de Boeing 797?

Het vliegtuig

De Boeing 797 is een conceptvliegtuig dat door Boeing werd aangekondigd in 2015 en het werd nooit officieel te koop aangeboden als product. Geruchten gingen rond dat de Boeing 797 veel werd besproken als het volgende grote vliegtuig van de fabrikant. Boeing wilde eerst de 797-6 ontwikkelen, en daarna de 797-7 met een langere romp ontwikkelen. De 797 zou ook een widebody-vliegtuig kunnen worden, waardoor het perfect zou zijn voor middellange afstandsroutes met veel verkeer, zoals van Chicago naar New York, of Sydney naar Melbourne. Boeing verwachtte toen dat er vraag zou zijn naar 5.000 tot 7.000 toestellen.

Ontwikkeling

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, is Airbus ook langzaam in deze categorie gevallen met de A321 LR en A321 XLR, en heeft vorig jaar op de Paris Air Show al heel wat orders in de wacht gesleept. Boeing wilde de 797 rond dezelfde tijd op de markt brengen, maar toen Airbus als eerste met het toestel kwam, nam Boeing een stapje terug om opnieuw het ontwerp in overweging te nemen en te zoeken naar concurrentievoordelen. Helaas werd de aandacht van Boeing al snel verschoven naar de 737 MAX, toen er twee toestellen neergestorte. Het bedrijf brak alle ontwikkeling van de 797 af, zodat het probleem kon worden vastgesteld. Daarnaast onderging het management van Boeing een radicale verandering, waarbij de CEO van Boeing werd vervangen. De nieuwe CEO heeft besloten dat de 797 een nieuwe richting moest inslaan. Nu het hercertificeren van de 737 MAX bijna afgerond is, kijkt Boeing terug naar de 797 en geeft het project nog niet op.