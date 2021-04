15 jaar geleden: Fokker F27-100 Friendship rondvlucht boven Amsterdam | Video

15 jaar geleden, in 2006 organiseerde NLM tijdens Koninginnedag een rondvlucht met de Fokker F27-100 Friendship boven Amsterdam. Kijk mee hoe de piloten de vlucht plannen en uitvoeren met het klassieke toestel.

De Fokker F27 Friendship ontwikkeld en gebouwd door Fokker. Het is het meest geproduceerde vliegtuig in Nederland Na de Tweede Wereldoorlog. De F27 was ook een van de meest succesvolle Europese lijnvliegtuigen van zijn tijd. De F27 werd ontwikkeld in het begin van de jaren 1950. Haar eerste vlucht was in 1955 en vandaag de dag vliegen er nog maar een paar rond.

In de video is te zien hoe de piloten de vlucht plannen en uitvoeren met het klassieke toestel: