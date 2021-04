737 MAX van TUI België maakt voorzorgslanding in Qatar

Opmerkelijk: een Boeing 737 MAX van TUI België heeft een voorzorgslanding gemaakt in Doha, de hoofdstad van Qatar. Het vliegtuig was op weg naar een militair vliegveld in Dubai.

De 737 MAX, met registratie OO-TMY, vertrok gisteren vanuit Brussel. Het vliegtuig was onderweg naar Minhad Air Base, een militair vliegveld in Dubai. Aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) was te zien dat het Belgische vliegtuig lange tijd cirkelde boven de Perzische Golf. Na anderhalf uur te hebben gecirkeld gaven de piloten via squawkcode 7700 een noodmelding, waarna het toestel omkeerde en landde in Doha, de hoofdstad van Qatar. Een paar uur later stak de MAX vanuit Doha alsnog de Golf over naar de vliegbasis in Dubai.

Het is niet helemaal duidelijk om welke reden het toestel naar de militaire basis vloog. Mogelijk gaat het om een chartervlucht in opdracht van de Belgische Defensie. De vliegbasis is eigendom van de Emiratische luchtmacht en wordt veel gebruikt voor buitenlandse missies.