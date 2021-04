Eerste ‘verre’ elektrische vlucht zorgt voor onwillige stoppen en stekkers

De Nederlandse luchtvaartwereld is nog niet helemaal klaar voor elektrisch (les)vliegen. Zo bleek maandag tijdens de introductievlucht van E-Flight Academy van Teuge naar Eelde, via een ‘tankstop’ op vliegveld Hoogeveen.

Het was de eerste keer dat in ons land een elektrisch aangedreven vliegtuig een vlucht van bijna 45 minuten maakte. Vliegveld Hoogeveen had de eer en de primeur om de elektrisch aangedreven Pipistrel Velis Electro te mogen ontvangen. Voor het vervolg van de vlucht moesten hier de accu’s worden opgeladen. Nadat de stoppenkast op Hoogeveen in eerste instantie de behoefte van de stroomvreter niet aankon kon later die dag de tocht naar Groningen Airport Eelde alsnog worden voortgezet.

Het toestel van de E-Flight Academy uit Teuge vloog bijna geluidloos, maar in ieder geval CO2 neutraal, zijn kilometers. De toekomst voor elektrisch vliegen is veelbelovend zegt Matthijs Collard van de E-Flight Academy: “Nu is er een toestel voor twee personen, maar de verwachting is dat er snel een voor negen personen en daarna een voor negentien personen zal zijn.”

Groningen Airport Eelde hoopt over vijf jaar elektrische passagiersvluchten binnen Europa te kunnen afhandelen. Het is wel te hopen dat tegen die tijd in het benodigde stopcontact, waar het vliegtuigje aan moet komen te hangen, een stekker voor 32 ampère past. Nu moest de Pipistrel, op weg naar thuishaven Teuge, opnieuw via Hoogeveen om stroom te tanken.