KLM: vanaf vandaag wifi en gratis appen op veel Europese vluchten

Vanaf vandaag biedt KLM ook wifi aan op sommige Europese vluchten. De eerste Boeing 737-800 is inmiddels voorzien van de verbinding.

In totaal worden achttien Boeing 737-800’s van KLM voorzien van wifi-apparatuur. Eind dit jaar zouden alle voorzieningen rond moeten zijn. Tijdens de vluchten biedt KLM de keuze tussen drie internetpakketten: Messaging, Surf en Stream.

Met Messaging kunnen passagiers helemaal gratis berichten versturen via WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat en meer. Ook is er gratis toegang tot het KLM-portal, de KLM-app en de website van de luchtvaartmaatschappij. Wie meer wil dan alleen appen kan kiezen uit Surf of Stream. Met Stream kunnen de reizigers bijvoorbeeld films kijken. Met Surf kunt u online winkelen en – heel belangrijk – op Up in the Sky uw nieuwsartikelen checken.

Boet Kreiken, EVP van Customer Experience bij KLM: “KLM blijft investeren in het product aan boord, zodat we aan de verwachtingen van onze klanten kunnen blijven voldoen en sterker uit de crisis komen. Wifi aan boord is een belangrijke service waar klanten tijdens hun gehele reis over willen beschikken. Op de intercontinentale vluchten wordt al veelvuldig gebruikgemaakt van KLM’s internetservice. Met deze samenwerking met Viasat zorgen we ervoor dat onze klanten ook op Europese vluchten online kunnen zijn.”

Intercontinentale vluchten

Op dit moment biedt KLM al wifi aan op vluchten met de Boeing 787’s en Airbus A330’s. Daarnaast worden de modules nu geïnstalleerd op alle Boeing 777’s. In het eerste kwartaal van 2022 zouden alle passagiers aan boord van intercontinentale vluchten internetverbinding moeten hebben.