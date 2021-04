Luchtmacht zet F-35’s in Leeuwarden aan de grond

De luchtmacht heeft alle F-35’s in Leeuwarden aan de grond gezet. Mogelijk hebben de toestellen last van slijtage aan de motoren.

Opspattend gruis heeft volgens de luchtmacht bij drie F-35’s mogelijk slijtage veroorzaakt aan de motor. Het gruis zou afkomstig zijn van een anti-sliplaag van het banenstelsel op vliegbasis Leeuwarden. Op dit moment wordt nog onderzocht of dat daadwerkelijk het geval is. De slijtage werd ontdekt tijdens de standaardinspecties. Uit voorzorg houdt de luchtmacht nu alle negen F-35’s die gestationeerd zijn op Leeuwarden aan de grond.

Het lijkt erop dat Nederland het enige land is dat met slijtage aan F-35-motoren kampt. De F-35 heeft een zwaardere motor van den F-16 en blaast daardoor tijdens het taxiën meer gruis op. Bij de F-16 is dit type slijtage niet geconstateerd, en daarnaast is het banenstelsel op de vliegbasis ook in goede staat. Op de drie F-35’s in kwestie na kunnen alle straaljagers in principe gewoon de lucht in, maar worden ze uit voorzorg toch aan de grond gehouden.