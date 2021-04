Luchtvaart heeft wereldwijd 651 miljard dollar schuld

De luchtvaartsector heeft wereldwijd nu een schuld openstaan van 651 miljard dollar.

De IATA verwacht dat luchtvaartmaatschappijen in 2021 een nettoverlies lijden van 47,7 miljard dollar. De verwachting is desalniettemin positiever dan de uiteindelijke 126,4 miljard dollar verlies dat de industrie in 2020 leed. “Deze crisis is langer en groter dan iedereen kon verwachten. Het verlies zal kleiner worden dan in 2020, maar de pijn van de crisis wordt groter,” zegt IATA-directeur Willie Walsh in een reactie. Volgens Walsh is er optimisme op de markten van binnenlandse vluchten, maar zorgen internationale reisrestricties ervoor dat de vraag naar internationale vluchten laag blijft.

De IATA roept regeringen wereldwijd op om nu vast plannen te maken voor wanneer de epidemiologische situatie de herstart van de internationale luchtvaart toelaat. Op die manier zal er geen kostbare tijd verloren gaan. “De meeste overheden hebben nog geen duidelijke indicaties gegeven over de situatie waarin mensen weer veilig en vrij kunnen reizen. In de tussentijd staat een groot deel van wereldwijd 3,5 biljoen dollar aan bruto binnenlandse producten dankzij luchtvaart en 88 miljoen banen onder druk.”

De coronacrisis zorgt ervoor dat de kosten van de luchtvaartsector 81 miljard dollar bedragen in 2021. Dat komt bovenop de 149 miljard dollar aan kosten die vorig jaar al werden gemaakt. Overheidssteun, voornamelijk loonsteunprogramma’s, zorgt er volgens de IATA voor dat de gaten op papier worden opgevuld. De schuld van de luchtvaartsector neemt wereldwijd vanwege de hoge cash burn wel enorm toe. Deze is inmiddels gegroeid tot 651 miljard dollar. Vanwege deze torenhoge schuld zal de sector gehavend uit de crisis komen en zal er veel nadruk liggen op kostenreducties.