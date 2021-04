Waarom heeft de Boeing 737 geen deuren voor het het landingsgestel?

Als je naar de onderkant van de Boeing 737 kijkt, na het opstijgen of tijdens de vlucht, zul je merken dat de ingeklapte wielen van het hoofdlandingsgestel zichtbaar zijn. Bij de meeste andere vliegtuigen worden ze afgedekt door sluitende deuren. Waarom heeft de Boeing 737 dat niet?

Bij alle Boeing 737 varianten, waaronder de 737 MAX, hebben geen afschermdeuren voor het hoofdlandingsgestel. Dit had te maken met een ontwerpprobleem bij de eerste 737-100 in 1968. Het vliegtuig was zo ontworpen dat het laag over de grond hing, zodat de 737 op kleinere, regionale of afgelegen luchthavens kon vliegen. Hierdoor was er geen ruimte voor deuren van het landingsgestel. De deuren nemen namelijk extra ruimte in beslag en kunnen in contact komen met de grond. Boeing had ook de keuze om de deuren zo te ontwerpen dat ze konden sluiten wanneer de wielen waren uitgetrokken. Echter vond Boeing dat een onnodig veiligheidsrisico en werd dit ontwerp de prullenbak ingestopt.

Filip.vidinovski, Public domain, via Wikimedia Commons

Het ontbreken van de afschermdeuren bracht geen risico met zich mee en verminderde het totale gewicht van het vliegtuig. Er waren wel veranderingen nodig om het vliegtuig luchtwaardig te houden: de wielen moesten worden aangepast zodat de aerodynamica van het vliegtuig in orde bleef. Ook is er een rubberen afdichting die voorkomt dat voorwerpen of water in het landingsgestel komen. De Boeing 737 is niet de enige met het ‘blote’ landingsgestel: de Embraer ERJ145 en de Embraer E-Jet series hebben dit namelijk ook.