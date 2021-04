KLM’er: verbod op korte vluchten kan verduurzaming juist vertragen

Tijdens het Sustainability Panel van het World Aviation Festival gaf KLM’s Vice President van Sustainability Karel Bockstael een reactie op het Franse verbod op korte vluchten, dat zustermaatschappij Air France raakt.

Eerder deze maand stemde het Franse parlement in met een verbod op korte vluchten op routes die ook met de trein binnen 2,5 uur af te reizen zijn. De wet, die nog door de Senaat moet worden behandeld, is onderdeel van een Franse klimaatwet die ervoor moet zorgen dat de CO2-uitstoot in Frankrijk in 2030 met 40 procent is afgenomen ten opzichte van 1990. De wet kreeg tegenstand van zowel voor- als tegenstanders van verdere luchtvaartbeperkingen. Zolevert de beperking tot treinroutes van 2,5 uur volgens Greenpeace slechts een “zeer gering klimaatvoordeel” op.

De Franse luchtvaartsector had veel kritiek op onder meer de timing van het plan. Vanwege de pandemie is de luchtvaart harder dan ooit geraakt. Volgens de sector is dit dan ook niet het moment om een dergelijk vliegverbod in te voeren. De Franse minister van Industrie wees de kritiek echter van de hand. Volgens haar levert de luchtvaart ook gewoon een bijdrage aan de CO2-uitstoot en moet deze uitstoot verminderd worden.

Sta-in-de-weg

Volgens KLM’er Bockstael bevinden we ons allemaal in een gevecht tegen klimaatverandering. Hij waarschuwt echter wel voor maatregelen die innovaties in duurzamer vliegen op de lange termijn juist kunnen verstoren. “Natuurlijk begrijpen we dat het vervangen van vluchten door treinen mogelijk een goede oplossing is. (..) Aan de andere kant, met name op korte routes, moeten we ervoor zorgen dat we geen innovatie in de weg zitten, omdat we op korte routes juist elektrisch en op waterstof verwachten te vliegen.”

De meeste elektrische vliegtuigen die momenteel worden ontwikkeld en voor 2030 waarschijnlijk zullen vliegen zijn gemaakt voor de korteafstandsmarkt. Naar verwachting zal elektrisch vliegen voorlopig dan ook alleen op de korte afstanden mogelijk zijn. Op de langere termijn zal een vliegverbod, dat in meer landen (waaronder Noorwegen) overwogen wordt, de implementatie van het elektrische vliegen dan ook in de weg staan.