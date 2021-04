Ryanair roept overheid op om hotel-quarantaine te schrappen

Ryanair heeft de Ierse overheid opgeroepen om de verplichte hotel-quarantaine te schrappen voor sommige EU-landen. Daarnaast eisen ze een routekaart voor de heropening van het luchtvervoer in de EU voor de aankomende zomervakantie.

Volgens Ryanair is de verplichte hotel-quarantaine voor EU-reizigers een absurde maatregel omdat Ierland een 500 km lange open landgrens met het VK heeft. Reizigers die Ierland binnenkomen kunnen de aangewezen hotelvoorzieningen gemakkelijk vermijden door via Belfast te vliegen of via de vele EU-landen die niet op de Ierse hotel-quarantainelijst staan – waardoor de Ierse hotel-quarantaine volkomen zinloos wordt.

Ryanair zegt hierover het volgende:

“We kunnen niet de mislukte buitenbeentjes van Europa blijven. Onze regering moet nu handelen en haar gezond verstand gebruiken voordat het te laat is om de verbindingen van en naar het Ierse eiland te redden. Wij roepen Taoiseach Micheál Martin op om deze gebrekkige/ nutteloze hotel-quarantaine, die alleen voor bepaalde EU-landen geldt, te schrappen, ervoor te zorgen dat gevaccineerde mensen vrij naar/van de EU kunnen reizen, en een duidelijk plan op te stellen om het land vanaf eind mei weer open te stellen voor vliegreizen van en naar Ierland.”

Ryanair vraagt dus ook om een duidelijk stappenplan om de heropening van de EU in kaart te brengen. De Ierse prijsvechter heeft vele verbindingen binnen Europa en hangt dan ook af van een open Europa.