United wil 777’s terugbrengen in de vloot na motorexplosie

Eerder dit jaar ontplofte er een motor van een 777 van United. De motorkap kwam in een woonwijk terecht en United hield als antwoord de 24 777’s op de grond. Nu willen ze de Boeings zo snel mogelijk weer terug in de vloot.

Boeing 777

Ongeveer twee maanden geleden ontplofte een van de twee motoren van een Boeing 777-200 van United boven Denver. Aan boord van het toestel waren 231 passagiers en tien bemanningsleden. Het toestel kon veilig landen en niemand raakte gewond.

Wel kwamen er vragen rondom de Pratt & Whitney PW4000-motoren. Dit was het model motor wat ontplofte boven Denver. Japan Airlines nam geen risico’s en stuurde alle 777’s in de vloot met dit type motor met pensioen. United wil het tegenovergestelde en wilt de 777’s zo snel mogelijk weer in de lucht hebben. Echter kan dit nog wel even duren.

“Het is te vroeg voor ons om te schetsen hoe die tijdlijn eruit zal zien,” zegt Jon Roitman, COO van United. “We kijken er echt naar uit om dat vliegtuig weer veilig de lucht in te krijgen,” voegt hij eraan toe.

De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) heeft verklaard dat de motor metaalmoeheid vertoonde. De FAA gelastte het vliegtuig aan de grond te houden en vaardigde een nood-luchtwaardigheidsrichtlijn uit die Amerikaanse exploitanten verplicht warmtebeeldinspecties van de “fan-blades” uit te voeren. Elke motor heeft 22 bladen.

737 MAX

Meer dan de helft van de Boeing 737 Max-toestellen van United – 17 van de 30 – is getroffen door een elektrisch probleem dat de vliegtuigbouwer eerder deze maand heeft vastgesteld, maar de oplossing is ongecompliceerd, aldus de in Chicago gevestigde luchtvaartmaatschappij op 20 april. Twee weken geleden drong Boeing er bij 16 exploitanten van het toestel – waaronder American Airlines, Southwest Airlines en United – op aan een elektrisch probleem aan te pakken alvorens de vliegtuigen verder te gebruiken.

“We hebben echt een goede samenwerking met Boeing en de FAA en de oplossing is relatief eenvoudig,” zegt Roitman, “We hebben vooruitgang geboekt en… het zou een vrij kort proces moeten zijn.”

Naast de bekende problemen van de 737 MAX kampte het toestel een paar weken geleden ook met andere elektrische problemen. De FAA heeft op 9 april een korte verklaring uitgegeven waarin de back-up power control unit van de Max wordt genoemd:

“Boeing heeft de FAA eind donderdag laten weten dat het exploitanten van bepaalde Boeing 737 Max-vliegtuigen aanbeveelt deze tijdelijk uit dienst te nemen om een fabricageprobleem op te lossen dat van invloed kan zijn op de werking van een back-up power control unit,” zei de FAA toen. “De FAA staat in contact met de luchtvaartmaatschappijen en de fabrikant en zal ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost.