Aviodrome na maanden weer open: Up was erbij! | Video

Na een maandenlange sluiting is het luchtvaartmuseum Aviodrome dit weekend weer even geopend. Het gaat om een driedaagse pilot waarbij 1500 bezoekers zijn toegestaan. We namen op een zonnige eerste dag gelijk een kijkje!

Dit weekend mogen 1500 houders van een museumjaarkaart een bezoek brengen aan het Aviodrome. Het luchtvaartmuseum is een van de zeventien musea die voor een pilot weer open mogen. Net als bij andere proefevenementen moeten bezoekers bij aanvang een testbewijs laten zien met een negatieve uitslag. Een klein aantal delen van het museum blijft gesloten omdat het er niet mogelijk is anderhalve meter afstand te houden.

“Het voelt een beetje onwerkelijk dat er nu weer bezoekers rondlopen,” zegt Lars Janssen, Coördinator van Evenementen en Tentoonstellingen bij het Aviodrome. “Eigenlijk hebben we niet zoveel extra voorbereidingen hoeven te treffen. We zijn vorig jaar bijna het hele jaar open geweest zonder dat mensen een test hoefden te ondergaan, en we zijn er ook van overtuigd dat dat nog steeds veilig kan, zonder test.”

Vrijwilliger Piet Engelen heeft naar eigen zeggen heel lang naar de opening verlangd. “Ik heb er wel veel over gedroomd hoor. Ik heb al heel wat rondleidingen gegeven in m’n droom, maar gelukkig zijn we er vandaag weer en we hopen heel snel weer open te kunnen.” Hij kijkt het meeste uit naar de rondleidingen met speciale bezoekers, zoals kinderen die via een bijzondere instelling in het Aviodrome komen. “Daar je hart aan geven, dat is het mooiste om te doen.”

Douglas DC-2 van het Aviodrome museum, voor de replica van het oude Schiphol gebouw © Leonard van den Broek













Reserveren kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren voor Museumkaarthouders. Vandaag en zondag is het Aviodrome nog geopend.