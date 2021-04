Boeing 747’s mogen op Twente blijven

De rechtbank in Overijssel geeft Twente Airport gelijk in een kort geding die de luchthaven had aangespannen tegen de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. De zaak gaat over de drie Boeing 747’s van de Duitse maatschappij Lufthansa die tijdelijk opgeslagen staan op de luchthaven.

De zaak

Eind 2020 begon het conflict tussen de luchthaven en de inspectie. In de zomer van het vorige jaar ontving de luchthaven zes Boeing 747’s van Lufthansa om ze daar in ‘deep storage’ te parkeren. Toen Lufthansa een van de toestellen wilde laten vertrekken van Twente, voor ontmanteling in Spanje , mocht het vliegtuig niet opstijgen van IL&T. Volgens hen waren de toestellen te groot en te zwaar om op te stijgen. Des ondanks werd er een tijdelijke ontheffing af gegeven. De ontheffing zou in juni van dit jaar aflopen. De luchthaven eiste dat deze ontheffing verlengt zou worden met nog een jaar. De rechter gaat nu mee met die eis.

Boeing 747’s

De jumbojets zijn eigendom van het Duitse Lufthansa. Met die maatschappij maakte Twente Airport een deal om de toestellen te parkeren. De luchthaven stuurt een rekening naar Lufthansa van 100.000 euro per vliegtuig per jaar. Met de uitspraak van de rechter is dit een financiële meevaller voor de luchthaven. Ondanks dat de uitspraak in het voordeel van Twente Airport valt, heeft de maatschappij besloten om een van de drie toestellen al over te vliegen naar Spanje.