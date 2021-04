Dit kost wifi aan boord van Europese KLM-vluchten

Vanaf deze week biedt KLM ook WiFi aan op selecte Europese vluchten. In totaal zullen er achttien Boeing 737-800’s van wifi-apparatuur worden voorzien. Eind dit jaar moet dit gerealiseerd zijn. Tijdens de vluchten biedt KLM de keuze tussen drie verschillende internetpakketten.

Pakketten

Passagiers hebben de keuze uit drie verschillende pakketten voor internet aan boord met ieder een andere prijs afhankelijk van de mogelijkheden.

Messaging

Dit pakket is gratis te gebruiken en bestaat uit een half uur gratis gebruik maken van chat services. Het ontvangen en of versturen van foto’s en video’s is niet mogelijk.

Surf

Dit pakket kost acht euro en is tijdens de hele vlucht te gebruiken. Met deze optie kunnen passagiers normaal gebruik maken van het internet, ontvangen en versturen van e-mails en kan er gebruik worden gemaakt van chat services. En met deze optie kunt u – heel belangrijk – op Up in the Sky uw nieuwsartikelen checken!

Stream

Voor de echte internetgebruikers aan boord is dit pakket van twaalf euro te koop. Met dit pakket kan er naast alles uit het vorige pakket ook gebruik worden gemaakt van streaming diensten zoals Spotify en Netflix.

Toestellen

Naast de eerste achttien Boeing 737’s worden de nieuwe Embraer E195-E2’s ook uitgerust met een WiFi verbinding. Wanneer deze toestellen de juiste apparatuur krijgen is nog niet bekend gemaakt. Op intercontinentale vluchten wordt er al internet aangeboden. Op de Boeing 787’s en Airbus A330’s is alles al geïnstalleerd. De Boeing 777’s worden nog aangepast op deze service. In het eerste kwartaal van 2022 zouden alle passagiers aan boord van intercontinentale vluchten internetverbinding moeten hebben.