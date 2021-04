Koninklijke Luchtmacht helpt blussen bosbrand in België

Een tweede #Chinook is zojuist vertrokken om te assisteren bij het blussen in #Brecht. De heli is incl #BambiBucket vertrokken vanaf de vliegbasis. De Bambi Bucket is de oranje waterzak onder de heli en heeft een max capaciteit van 10.000L. @GemeenteBrecht @BWZoneRand @VNOGregio pic.twitter.com/8lTnxkqZN7