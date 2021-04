EASA roept luchtvaartmaatschappijen op om brandstofpompen van A320-familie te vervangen

De European Aviation Safety Agency, beter bekend als het EASA, heeft een luchtwaardigheidsrichtlijn (AD) uitgevaardigd met betrekking tot de brandstofpompen van een groot aantal vliegtuigen van de A320-familie.

EASA waarschuwt alle gebruikers van de types voor een “mogelijk kwaliteitsprobleem”. Volgens EASA zou het gaan om een potentieel ontploffingsgevaar in de brandstoftanks. De AD is uitgegeven op 23 april en heeft betrekking op vliegtuigen die vóór 30 juni 2015 zijn gebouwd.

De AD vermeldt een mogelijk, ernstig gevolg van het probleem indien het niet wordt verholpen: “Indien deze toestand niet wordt verholpen, kan bij gebruik van een pomp indien die niet volledig in de brandstof is ondergedompeld, een vonkje ontstaan in de brandstoftank, hetgeen mogelijk kan leiden tot een explosie in de brandstoftank”.

De AD van het EASA schrijft voor dat de getroffen onderdelen moeten worden vervangen en verbiedt ook dat ze opnieuw worden geïnstalleerd. In afwachting van de vervanging van de betrokken onderdelen zijn ook bepaalde onderhoudsgerelateerde handelingen verboden. Airbus heeft van zijn kant de lijst met mogelijk aangetaste onderdelen vastgesteld en via een AOT (All Operators Telex) instructies gegeven voor de vervanging van de brandstofpomp. Actie moet worden ondernomen binnen 10 dagen of 50 vliegcycli na de ingangsdatum van de AD (27 april).