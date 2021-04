Bijzondere gast op Rotterdam: de Amerikaanse Boeing C-32

Afgelopen weekend landde een militaire variant van de Boeing 757 op Rotterdam The Hague Airport. Het toestel van de US Air Force, ook wel Air Force Two genoemd, maakte een tussenstop in Nederland om vervolgens door te vliegen naar Dubrovnik, Kroatië.

Onder een Special Air Mission (SAM) vloog de C-32 via Rotterdam naar Kroatië. De Boeing 757 maakte daar een tussenstop om bij te tanken, wat normaliter op andere luchthavens gedaan wordt. De Boeing heeft al vaker een (onverwacht) bezoek gebracht aan Nederland, zo kwam het toestel in 2019 ook aan op Schiphol.

Screenshot © RadarBox

Boeing C-32

De C-32 is een militaire versie van de Boeing 757-200 en wordt door de Amerikaanse Air Force (USAF) gebruikt voor transport (onder andere de vice president wordt hierin vervoerd). In totaal zijn er vier toestellen die in deze militaire versie in gebruik zijn bij de USAF. Aan boord kunnen ongeveer zestig personen, inclusief de crew. Neem hier een kijkje aan boord van de C-32.