Waarom de Transavia 737 omkeerde naar Schiphol

Afgelopen zaterdag is een Boeing 737-700 van Transavia vanuit Rotterdam omgekeerd naar Schiphol. Het toestel zou oorspronkelijk naar Alicante vliegen, met welke reden hebben de piloten toch besloten om om te keren naar Schiphol?

In het artikel van afgelopen zaterdag staat dat het gaat om vlucht HV6051 die vanaf Rotterdam airport richting Alicante zou vliegen. In het artikel werd ook vermeld dat het ging om een storing van de instrumenten in de cockpit, waar nu meer informatie over is.

Verkeerde snelheid-indicaties en hoogtemetingen

De Boeing 737-700 van Transavia met registratie PH-XRX vertrok rond half zeven ‘s avonds van baan 06 op Rotterdam airport. Volgens The Aviation Herald, meldde de Rotterdamse luchtverkeersleiding dat zij net na take-off van het toestel geen hoogte-informatie van het vliegtuig ontvingen, de piloten schakelden over op een andere bron van de transponder, maar opnieuw meldde de verkeersleiding dat er nog steeds geen hoogte-lezing beschikbaar was. De Mode-S transponder verzond geen hoogte-informatie uit. De bemanning vroeg snel na het opstijgen toestemming aan de luchtverkeersleiding om 5000 voet aan te houden.

Kort na het opstijgen kregen de piloten verkeerde snelheid-indicaties en hoogtemetingen van het vliegtuig, zowel op de instrumenten van de gezagvoerder als op die van de first-officer. De luchtverkeersleiding vroeg naar hun hoogte en de bemanning meldde dat ze ‘dachten’ op 6500 voet te zitten, ze vlogen op hun stand-by instrumenten die ze betrouwbaarder vonden. De luchtverkeersleiding van Rotterdam nam contact op met de militaire verkeersleiding, die meldde dat het vliegtuig zich op 11.000 voet bevond op hun driedimensionale radar. De bemanning besloot uit te wijken naar Schiphol. Tijdens de nadering voor baan 06 op Schiphol kon de luchtverkeersleiding kon ook geen enkele hoogte-uitlezing ontvangen. De bemanning en luchtverkeersleiding gebruikten een ander vliegtuig dat in de buurt vloog, die 7000 voet aanhield, om te verifiëren dat de TCAS-indicaties van het vliegtuig nog steeds correct werkten.

Het vliegtuig landde veilig op baan 06 van Amsterdam, ongeveer 35 minuten na vertrek uit Rotterdam en staat nu nog steeds aan de grond. Een ander toestel van Transavia bracht de passagiers met een vertraging van 2,5 uur naar Alicante.