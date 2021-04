16 kaarsjes voor de Airbus A380

De Airbus A380 viert vandaag haar 16e verjaardag. Een economisch succes was het allerminst, maar de “Superjumbo” blijft een prachtig gezicht.

Veranderde luchtvaart

Er zijn vele factoren die het succes van een vliegtuig bepalen. Zo moet de bezettingsgraad zo hoog mogelijk zijn om er geld mee verdienen. Echter bleek een van de voordelen van de A380, het hoge aantal stoelen, ook meteen een nadeel te zijn. Zo is het voor maatschappijen vaak een uitdaging om de meer dan 500 stoelen vol te krijgen.

De A380 krijgt veel concurrentie van twee motorige toestellen zoals de A350 en Boeing 787

©Airbus

De A380 berust op het “Hub & spoke” model. Zo moet de A380 passagiers van Hub naar Hub vliegen. Op de bestemmings-hub stappen passagiers dan over op kleinere toestellen om zo door te vliegen naar hun eindbestemming. Maar het milieu binnen de luchtvaart is de laatste jaren veranderd. Zo hechten passagiers veel meer waarde aan directe vluchten en dus zijn toestellen als de Boeing 787, die lange afstanden kunnen vliegen met minder passagiers, veel gewilder. Zo kunnen passagiers vaker een directe vlucht boeken, en hebben maatschappijen minder moeite om de stoelen te vullen.

Gebruikers

Ondanks alles doe je de A380 tekort om het een mislukking te noemen. Het toestel kreeg in totaal 251 bestellingen verdeeld over 14 maatschappijen. Singapore Airlines nam de eerste in gebruik in 2007 en kort daarna volgde Emirates. Emirates groeide uit tot de grootste gebruiker van de A380 met meer dan 130 A380’s. Singapore Airlines nam in totaal 19 superjumbo’s in huis en Lufthansa 14. Voor veel van deze maatschappijen was de A380 een gematigd succes. Dit was al voor de pandemie het geval en de komst van COVID-19 was dan ook de laatste druppel die de emmer deed overlopen.

Drie A380’s op Dubai ©Emirates

Veel superjumbo’s gingen in lange-termijnsopslag nadat de luchtvaart zwaar werd getroffen. Er was nog veel twijfel bij verschillende maatschappijen of de dubbeldekker ooit nog terug zou keren. Inmiddels zijn maatschappijen als Qantas en British Airways ervan overtuigd dat de A380 zal wederkeren. Lufthansa blijkt minder vertrouwen te hebben in de toekomst van de A380 en heeft dan onlangs opnieuw een A380 naar Tereul gestuurd.

Rode cijfers voor Airbus

Voor Airbus zelf was het project niet bepaald een succes. Over het hele project gezien heeft Airbus alleen maar rode cijfers behaald met de A380. Dit ondanks de 251 verkopen. De ontwikkelingskosten van 25 miljard euro waren meer dan het dubbele van de oorspronkelijke verwachting. Hoewel, een positief punt is dat het volume hoog genoeg was dat het tegen het einde elk vliegtuig meer opleverde dan de kosten. Bloomberg meldde in een analyse van de A380 in 2015:

“Een bescheiden succes dat Airbus dit jaar wil vieren, is dat het niet langer elke A380 met verlies produceert, hoewel het bedrijf toegeeft dat het totale programma zelf nooit zijn investering van 25 miljard dollar zal terugverdienen.”

De laatste A380’s die van de productieband rolde. Ze zijn bedoeld voor grootgebruiker Emirates.

©Laurent ERRERA from L’Union, France, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

In februari rolde de laatste A380 van de productieband in Toulouse. Het is voor de gemiddelde luchtvaartfanaat te hopen dat maatschappijen geloof houden in de dubbeldekker. Zo kan de Superjumbo nog lang boven het hoofd bewonderd worden.