De Boeing 747 ‘Supertanker’ nadert haar eindpunt

De Boeing 747 Supertanker is een speciaal omgebouwde 747 die bosbranden kan bestrijden met zo’n 72.000 liter water aan boord. Helaas gaat de investeerdersgroep van het bedrijf die eigenaar is van de 747 ermee stoppen.

Net nu de Verenigde Staten aan het voorbereiden is voor weer een seizoen van bosbranden, stopt de investeerdersgroep die eigenaar is van de 747. De tanker was van cruciaal belang geweest voor het bestrijden van de bosbranden in Californië en heeft ook belangrijke rollen gehad over heel de wereld.

©Global SuperTanker

De Boeing 747-400 met het registratienummer N744ST kwam in januari 2016 bij Global SuperTanker Services terecht. Daarvoor werd het eerst ingezet door Japan Airlines in november 1991. In 2010 werd het toestel overgedragen aan AerSale en daarna aan Global SuperTanker Services waar het de naam ‘Supertanker’ kreeg. Het vliegtuig heeft minimaal 8.000 voet nodig om te landen en op te stijgen. De SuperTanker is in 2016 voor het eerst ingezet in Israël en is veel bezig geweest met de bosbranden in Californië.

Dan Reese, CEO van Global Supertanker Services, meldde dat hij op de hoogte werd gebracht dat activiteiten van de investeerders zullen stoppen deze week. Dit is een enorme klap, omdat het vliegtuig onlangs was uitgerust met een nieuw digitaal systeem en andere toevoegingen om het veiliger en efficiënter te maken. Er zijn gesprekken geweest met potentiële kopers. Toch is het niet duidelijk of de 747 als blusvliegtuig blijft of dat het zal worden omgebouwd tot vrachttoestel.