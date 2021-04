Koning Willem-Alexander: de vliegende vorst

Naast zijn koninklijke verplichtingen, heeft de Koning een brede interesse in de luchtvaart. Zo heeft hij vele toestellen gevlogen en vliegt hij nog steeds als gastvlieger bij de KLM. Lees hier de luchtvaart-levensloop van onze Koning.

“Prins Pils”

Het jaar is 1985, Koning Willem-Alexander is net klaar met zijn middelbare school en in dat jaar behaalde hij het brevet Privévlieger tweede klasse en in 1987 het vliegbewijs B-3. Tijdens zijn studenten tijd, waarin hij de bijnaam “Prins Pils” wist te bemachtigen, haalde hij zijn theoretisch B1/B2. De Koning volgde zijn vliegopleiding aan de KLM Flight Academy.

In 1989 behaalde Koning Willem-Alexander de aantekening op het beroepsbrevet die noodzakelijk is om een zwaar meermotorig vliegtuig te mogen vliegen. Ook beschikt hij over het groot militair vliegbrevet, dat hem in 1994 door Prins Bernhard werd uitgereikt. Sinds 2001 is hij in bezit van het Airlines Transport Pilot License (ATPL). Een eis van een ATPL is het jaarlijks behalen van vlieguren. Om deze te halen is hij gastvlieger bij de KLM.

Koning Willem-Alexander in de cockpit van de Fokker 70.

© KLM / Natascha Libbert

Tot 2017 vloog de Koning regelmatig met de Fokker 70. Naar verluidt vloog hij twee keer per maand mee. Hiermee komt de Koning aan de jaarlijks benodigde 150 vlieguren om zijn brevet te behouden. Ook vloog de Koning meermaals het oude regeringsvliegtuig, de PH-KBX. Ook dit was een Fokker 70. Naast de Fokker 70 vloog de Koning de Fokker F27 Friendship.

Het nieuwe regeringstoestel, de PH-GOV © Johan Havelaar

Met de uitfasering van de Fokker 70 bij KLM in 2017 schoolde Willem-Alexander zich om tot Boeing 737-vlieger. Hiermee kon hij in dienst blijven bij de KLM én kon hij het nieuwe regeringstoestel, de PH-GOV, een Boeing 737 Business Jet, ook vliegen. Vandaag de dag vliegt onze Koning zo af en toe een vlucht bij de KLM als co-piloot. Mocht u eens een vlucht maken met een 737 van KLM, luister dan vooral naar de volgende stem, want voor u het weet wordt u hoogstpersoonlijk door de Koning gevlogen: