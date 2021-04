Start-up Breeze Airways heeft vertrouwen: 20 extra A220’s op bestellijst

De Amerikaanse start-up Breeze Airways lijkt geloof te hebben in een snel herstel van de luchtvaart. Naast een bestaande bestelling van 60 vliegtuigen, komen daar nog eens 20 extra bij op.

De nieuwe maatschappij, opgericht door David Neeleman – bekend als oprichter van JetBlue, WestJet, Morris Air en Azul Brazilian Airlines – heeft ambitieuze groeiplannen. Met de totale bestelling van 80 A220’s, is Breeze Airways de op twee na grootste gebruiker van de A220. Alleen Delta Air Airlines loopt nog voor.

Afgelopen week rapporteerde Airbus een transactie van 20 A220’s van een anonieme koper. Meerdere bronnen melden dat de koop van Breeze afkomstig is. Ondanks dit hebben zowel Breeze als Airbus te koop nog niet bevestigd. Breeze ligt op koers om in de zomer te gaan vliegen, vertelde Neeleman op een recente conferentie. De komst van Breeze zorgt voor nieuwe concurrentie in een gehavende luchtvaartmarkt, net nu het binnenlandse vliegverkeer in de Verenigde Staten weer aantrekt door de toenemende vaccinatiegraad.

Het bedrijf wil zich concentreren op slechte bereikbare steden in de V.S. Om te beginnen vliegt Breeze met oudere Embraer 190/195 jets, waarvan sommige zijn overgenomen van het Braziliaanse Azul , een andere Neeleman-onderneming die hard is getroffen door een tweede plaatselijke golf van het COVID-19-virus. Met de A220 wil Breeze voornamelijk langere afstanden vliegen. Om hiervoor te zorgen is de start-up naar verluidt nog in gesprek met Airbus om een extra brandstoftank te installeren.

Het is opvallend om in deze tijd een maatschappij op te richten. Toch lijkt dit nog niet eens zo gek om doen. Lees in dit oudere Up-artikel waarom deze tijd een goede tijd kan zijn voor een avontuur in de luchtvaart.

De eerste A220 zal hoogstwaarschijnlijk in oktober worden opgeleverd.