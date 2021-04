Terugblik: Koning Willem-Alexander vliegt een Apache-missie | Video

Dat de Koning een vlieger is, is bij vele bekend. Naast zijn vluchten bij de KLM vloog de Koning (toen nog Kroonprins) in 2012 een trainingsmissie mee met een Apache van het Defensie Helikopter Commando op Vliegbasis Gilze-Rijen.

Close Air Support

Het ging om een oefening van een Close Air Support missie. Bij een Close Air Support missie ondersteunen vliegers van jachtvliegtuigen of gevechtshelikopters grondtroepen die van dicht bij onder vuur liggen. Zij doen dat samen met Forward Air Controllers, militairen die vanaf de grond per radio-informatie uitwisselen met de vliegers over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. De prins vloog naar een plek waar het toestel gesimuleerd vuursteun leverde aan grondeenheden. Een Forward Air Controller leidde hem naar het doel.

Kijk hieronder de video van de trainingsmissie: