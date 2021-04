Vistara vliegt zorgpersoneel gratis binnen India rond

Het is alle hens aan dek in India. Om het grote aantal coronabesmettingen te bestrijden, gaat Vistara zorgmedewerkers gratis door India rondvliegen.

Veel besmettingen

India wordt geteisterd door een flink aantal coronabesmettingen. Daarom is er vanaf gister een vliegverbod voor alle vluchten van en naar India. Echter, mogen vracht en medische vluchten wel het land in en uit.

Medisch personeel lijkt tekort te komen in India. Daarom dat Vistara, samen met de Indiase overheid, er voor koos om medisch personeel kosteloos door India te laten vliegen. Zo worden de krachten verdeeld over het land. De zorgmedewerkers zullen overal binnen het binnenlandse netwerk van de maatschappij kunnen vliegen en kunnen terugvliegen als hun dienst erop zit.

Logistieke hulp

Naast het vliegen van gezondheidswerkers biedt Vistara ook logistieke ondersteuning aan alle overheidsziekenhuizen en organisaties. Dit houdt in dat ook medische apparatuur en medicatie door het land kan gevlogen worden. Het besluit om medische benodigdheden rond te gaan vliegen kon niet vroeg genoeg komen voor India. De situatie in het land is bijzonder slecht. Ziekenhuizen hebben een flink tekort aan levensmiddelen, zoals zuurstoftanks en medicatie.

Terwijl India vecht tegen de ergste uitbraak tot nu toe, is de luchtvaartindustrie opnieuw hard getroffen. Het aantal dagelijkse passagiers is sterk gedaald. Van een piek van 313.000 dagelijkse reizigers begin maart, gingen gisteren nog maar 144.700 passagiers het luchtruim op. Deze daling heeft India teruggebracht naar cijfers die voor het laatst gezien waren in oktober, slechts vijf maanden nadat de vluchten in India hervat waren na een lockdown in maart. Voorlopig is het langverwachte binnenlandse herstel nog minstens een kwartaal uitgesteld, zo niet langer.