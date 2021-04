Air India vliegt zonder passagiers terug na positieve test crew

Een Air India-vlucht van Delhi naar Sydney moest leeg terugkeren nadat een bemanningslid positief was getest bij aankomst.

De Boeing 787 van het bedrijf vloog leeg terug nadat een bemanningslid positief was getest op Corona. Omdat er geen andere bemanning beschikbaar was in Sydney waren passagiers niet toegestaan op de terugvlucht naar Delhi. Volgens de Australische regelgeving mogen er geen passagiers meevliegen, omdat er een risico is dat een van de crewleden toch besmet is. Het bemanningslid dat positief testte is geïsoleerd. Het toestel moet nu eerst terug naar Delhi om van bemanning te wisselen om vervolgens weer terug te vliegen naar Australië om de gedupeerde passagiers op te halen die geboekt waren naar Delhi. Het blijkt opnieuw dat een negatieve test geen garantie is om coronavrij te vliegen. Vorige week testen 47 passagiers positief bij aankomst in Hongkong op een Vistara-vlucht nadat ze toch een negatieve test hadden ingeleverd voor vertrek. Australië heeft net als Nederland nu een vliegverbod ingesteld voor vluchten uit India.

200.000 Corona doden in India

India heeft vandaag een duistere mijlpaal behaald in tijden van Corona. Het land passeerde de grens van 200.000 covid gerelateerde doden. Corona heeft het land de afgelopen weken geteisterd. Het zorgsysteem staat onder enorme druk, patiënten kunnen niet meer worden opgenomen en aan zuurstof is bijna niet meer te komen. In Delhi zijn zelfs brandstapels gemaakt op straat omdat de crematoria vol zijn. De luchtvaart helpt mee helpt mee in de strijd tegen het virus. Vistara doet dit door zorgpersoneel gratis rond te vliegen binnen India. De hoop is nu vooral gericht op het vaccineren van de bevolking. 10% van de Indiërs heeft pas de eerste prik gehad en 1,5% is slechts volledig gevaccineerd. Het volledig inenten van de bevolking is een grote opgaven in het enorme land met 1,4 miljard inwoners.