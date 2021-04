Een Cessna 182 landen op een skischans: het kan in de VS | Video

Dat ze in Amerika iets soepeler zijn qua wetgeving omtrent general aviation is bekend, maar dit vliegveld is wel erg bijzonder. Deze landingsbaan wordt in de winter als skischans gebruikt, maar in de zomermaanden heeft het een ander gebruik.

Het vliegtuig in kwestie is een Cessna 182. In de handen van een goede vlieger is dit een zeer veelzijdig toestel. De vlieger in de onderstaande video laat dat dan ook maar al te graag zien. Het vliegveld heet Gower Airfield, gelegen in de staat Washington in de VS. Volgens meerdere bronnen is de landingsbaan 549 meter lang, maar op de video ziet dat er een stuk korter uit.

Het is een indrukwekkende aanvliegroute. Opvallend is ook dat de vlieger een Angle of Attack indicator op het dashboard van de Cessna heeft geplaatst. Deze geeft de vlieger inzicht over hoe de neusstand is ten opzichte van de horizon. Dit is een handig instrument op landingsbanen die omhoog lopen. Zo kan de vlieger voorkomen dat de neus te laag (en dus eerst met het neuswiel de grond raakt) of te hoog (en dus de grond met de staart raakt) staat.

Bekijk hieronder de video van het bizarre vliegveld: