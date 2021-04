Eerste en enige vliegtuig voor Kirgizische Air Manas uit Maastricht

Air Manas is de trotse eigenaar van een A220 die stond opgeslagen in Maastricht Airport. Het enige vliegtuig van de maatschappij.

Twee dagen geleden nam de Kirgizische operator de nieuwe A220 in ontvangst. Voordat het vliegtuig met registratie EX-22002 de reis naar het oosten maakte stond het in opslag op Twente Airport. Hier was het vliegtuig naar toe gevlogen vanaf de fabriek in Montreal. De Russische lease maatschappij GTLK zou het toestel in eerste instantie leasen aan Red Wings Airlines, maar deze nam het nooit in gebruik waardoor het toestel eindigde in Enschede. Hier werd de A220 opgeslagen vanaf februari 2020 en overgeplaatst naar Maastricht in oktober 2020. Drie dagen geleden vond de ferry flight plaats via het Wit-Russische Minsk naar Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië.

Congratulations to #AirManas on becoming the newest – and the first in the CIS – #A220 operator by introducing the A220-300 to its fleet. An enhanced experience awaits passengers on board the A220 as it offers the widest economy seats of any single aisle aircraft! pic.twitter.com/2bENxhTiR2 — Airbus (@Airbus) April 22, 2021

Zwarte lijst

Air Manas voerde in 2009 haar eerste vlucht uit. De maatschappij vloog met drie Boeing 737’s, maar stopte in 2019 met vliegen. Na twee jaar inactief te zijn geweest wil het bedrijf nu opnieuw gaan vliegen. Hiervoor moet de airline wel opnieuw gecertificeerd worden. Het Air Operator Certificate is namelijk afgelopen januari 2020 verlopen. Mocht het de hercertificering succesvol doorlopen dan wil de maatschappij deze zomer alweer vliegen. Reizigers in Europa kunnen echter niet mee vliegen met de nieuwe Air Manas A220. Alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeer zijn door de autoriteiten in Kirgizië staan in Europa op de zwarte lijst.