Hoe Air Greenland het hoofd koel houdt tijdens de pandemie | Longread

Air Greenland is een van de meest unieke maatschappijen wereldwijd. De maatschappij heeft slechts één internationale vlucht, maar wel een heel diverse vloot. Lees in dit artikel hoe Air Greenland de pandemie overwinterd.

Geringe daling

Groenland, met zijn enorme landmassa, talrijke afgelegen gemeenschappen en een tekort aan wegen om deze te verbinden, is zeer afhankelijk van zijn luchtvaartmaatschappij. Om deze reden is het interessant om te kijken hoe de maatschappij zicht sterk heeft weten te houden in het afgelopen jaar.

Een Air Greenland Bell 212, deze worden gebruikt voor meerdere nationale lijndiensten. © Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons

Omdat het voornaamste deel van de vluchten bestaat uit nationale vluchten, valt er een relatief kleine daling te zien in het totaal aantal vluchten van Air Greenland. In de onderstaande grafiek is er vanaf de jaarwisseling van 2019 naar 2020 een geringe daling te zien in het aantal wekelijkse vluchten. Deze daling is veel minder extreem vergeleken met andere maatschappijen. Daarnaast laat deze grafiek slechts de vluchten met “fixed-wing” vliegtuigen zien en niet de helikoptervluchten van Air Greenland. Air Greenland gebruikt namelijk ook helikopter om nationale lijndiensten uit te voeren.

© Flightradar24

Air Greenland gebruikt voor haar binnenlandse vluchten een vloot van oude, betrouwbare Dash 8-200’s. Kijkende naar de Dash 8-vluchten die Flightradar24.com de afgelopen twee jaar heeft gevolgd, is te zien dat ze zelfs op het dieptepunt in april 2020, maar kort onder de 100 wekelijkse vluchten zaten. Het verkeer daalde later in 2020 weer, ook in de zomer, maar weer niet met zo veel. In juli van vorig jaar bedroeg het aantal vluchten ongeveer twee derde van het niveau van een jaar eerder.

Een Dash 8 Q200 van Air Greenland. © Gordon Leggett, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Air Greenland in Europa

Wegens de vrij geïsoleerde ligging van Groenland is de verbinding met Europa zeer belangrijk. Daarom voert Air Greenland ook één internationale vlucht uit. Van Kangerlussuaq naar Kopenhagen. Dit is een van de twee internationale verbindingen naar Groenland, de andere verbinding gaat via Ijsland. De vlucht van Air Greenland is dus van groot belang om ten eerste mensen in het land te krijgen, en ten tweede om luchtvracht te importeren. Voor deze vlucht gebruikt Air Greenland een Airbus A330. Onlangs koos Air Greenland ervoor om de huidige A330-200 te vervangen voor een nieuwere A330-800NEO. Deze keuze om zo een groot toestel aan te schaffen voor een vlucht van slechts 4 uur lijkt op het eerste ogenblik opmerkelijk. Air Greenland zal met name in het laagseizoen moeite hebben om alle stoelen te vullen. Maar zoals eerder aangegeven is luchtvracht ook van groot belang. Vandaar dat een A321NEO, die veel minder vracht kan transporteren, een onlogische keuze is.

© Flightradar24

In de bovenstaande grafiek zijn het wekelijks aantal vluchten van de A330 van Air Greenland (registratie: OY-GRN) te zien. In de grafiek is te zien dat de zomer niet verrassend het hoogseizoen voor Groenland is. De dip begin maart 2019, evenals de dip in maart en april 2020, waren het gevolg van het uit dienst zijn van de A330. Wet-lease vluchten namen in dit geval het stokje over van de A330. In de meeste gevallen werd een Hi Fly A330 ingezet om de plaats in te nemen. A319’s en A320’s van Atlantic Airways (de luchtvaartmaatschappij van de Faeröer eilanden) hebben ook een paar missies uitgevoerd onder een Air Greenland code.

Toekomst

Nu we (hopelijk) het ergste van de pandemie te boven zijn en de vraag naar vluchten weer aantrekt, beloven het interessante tijden te worden voor Air Greenland. Er zijn twee nieuwe luchthavens in aanbouw in Groenland, in de hoofdstad Nuuk en in de toeristische trekpleister Ilulissat in het noorden. Momenteel is Kangerlussuaq de enige landingsbaan die een vliegtuig zo groot als de A330 aan kan. De meeste passagiers moeten van daaruit verder naar hun eindbestemming. Het is de bedoeling om Nuuk en Ilulissat in staat te stellen rechtstreekse vluchten van verder weg te verwerken – hoofdzakelijk Kopenhagen, maar misschien uiteindelijk ook andere steden.