South African Airways in augustus weer de lucht in

Thomas Kgokolo, de nieuwe interim-CEO van South African Airways, zei in een recent radio-interview te verwachten dat de maatschappij vanaf augustus weer start met commerciële vluchten[1]. Hij denkt dat de laatste cruciale stappen in het reddingsproces van SAA in de komende maand gezet worden.

Die cruciale stappen zijn het overnemen van de leiding van de bewindvoerders door het deels vernieuwde SAA-management en het betrekken van private equity partners die eerder interesse toonden in SAA. Maar voor die tijd moet eerst het conflict met de pilotenvakbond uit de wereld. Dat conflict ligt nu bij de rechter. De piloten eisen, zoals eerder bericht, dat de toegezegde verbeteringen in hun afvloeiingsregeling in een keer wordt uitbetaald en niet wordt uitgesmeerd over drie jaar, zoals de bewindvoerders hebben voorgesteld.

Het vernieuwde South African Airlines zal bestaan uit zo’n 1000 personeelsleden, waaronder 88 vliegers. Dit personeel wordt opnieuw in dienst genomen, tegen lagere salarissen. Bij de piloten kan dit oplopen tot een salarisverlaging tot 50%. Kgokole verwacht dat hij , ondanks het negatieve effect van de Covid-19 crisis op de luchtvaart, een rendabele airline in de markt kan zette door gebruik te maken van de moderne, zuinige toestellen en meer kostenefficiënte technologie bij onderhoud en exploitatie.

Niettemin zal de onderneming de staat vooralsnog geld blijven kosten. Kgokolo verwacht echter daar daar voldoende draagvlag voor zal zijn, want “Suidafrikaners is nog baie lief voor de SAL en wil dit graag weer sien vlieg”.

Bert Zegger

[1] 21 april 2021 Radio 702, The Clement Manyatela Show