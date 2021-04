Wisseltruc KLM op Eelde populair Koningsdaguitje

Het is op Koningsdag een komen en gaan van KLM-vliegtuigen op Groningen Airport Eelde. Leuk voor alle mensen die zich op deze vrije dag een beetje vervelen. Het onverwachte ‘evenement’ trekt honderden toeschouwers.

Van de geparkeerde KLM-vloot vliegen vier vliegtuigen naar Schiphol. Vier andere toestellen komen juist van Schiphol naar Eelde gevlogen. Het gaat in alle gevallen om toestellen van het type Boeing 737-800. Ook morgen zullen er nog een aantal ‘blauwe vogels’ van luchthaven wisselen.

Koninklijke KLM🔄 wisseldag op🅿️ Groningen Airport Eelde. En weer lekkere crosswind🌬️ TakeOffs en landingen. pic.twitter.com/ll3Fzr6LE1 — 🇸imen Dorschman 📷 (@Simentweets) April 27, 2021

Vanwege gebrek aan ruimte op Schiphol staan er al sinds november vorig jaar tientallen vliegtuigen op de noordelijke luchthaven. De ‘wisseling van de wacht’ is nodig omdat de toestellen niet te lang inactief aan de grond mogen staan – voor een gelijkmatige verdeling van vlieguren en omdat de onderhoudskosten van stilstaande vliegtuigen inmiddels ook behoorlijk beginnen op te lopen. Een maatschappij kan op korte termijn kosten besparen door niet te vliegen met bepaalde toestellen, maar het te lang aan de grond houden kan op langere termijn dus juist hoge kosten met zich meebrengen. Daarom worden de toestellen eens in de zoveel tijd omgewisseld.

Afgelopen februari werden er bijzondere foto’s gemaakt van alle geparkeerde KLM-toestellen op Eelde.

© Wiendeld Visser

Een derde van alle vliegtuigen aan de grond

Afgelopen februari stonden wereldwijd ongeveer een derde van alle commerciële vliegtuigen aan de grond. Het is een grote opgaven voor maatschappijen om een geschikte plaats te vinden voor alle vliegtuigen. Een bepalende factor voor de juiste opslaglocatie is het klimaat. Vliegtuigen slijten minder hard in een droog klimaat met een lage luchtvochtigheid. Teruel in Spanje is daarom ook een populaire bestemming voor veel maatschappijen. De Lufthansa vloog hier ook afgelopen maand haar A380’s naar toe voor langetermijnopslag. Het is dus opmerkelijk dat de KLM haar vliegtuigen in Groningen opslaat. In Nederland hebben we het tegenovergestelde klimaat. Maar toegang tot technisch personeel en de bereikbaarheid van de locatie spelen ook een grote rol. Het wisselen van de “Baby Boeings” is ook een stuk makkelijker vanuit Groningen dan vanuit Spanje.